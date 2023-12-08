Киевское метро начало уходить под воду, закрыто уже несколько станций

В Киеве назревает транспортный коллапс — в пятницу, 8 декабря, из-за разгерметизации тоннелей там пришлось закрыть сразу шесть станций метро на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Как сообщает украинское издание "Страна.ua", ремонт ориентировочно продлится около полугода.

Вода в тоннелях киевского метро и аншлаг на одной из остановок наземного транспорта. Видео © Telegram / Политика страны

Пассажирам обещают запустить дублирующий метро наземный общественный транспорт. Сегодня из-за большого количества народа в некоторых районах столицы Незалежной наблюдается коллапс на дорогах. По словам руководителя киевского метрополитена Виктора Брагинского, предварительно, одна из причин подтопления — нарушения, допущенные при строительстве. К слову, тоннели между повреждёнными станциями были построены в 2008–2010 годах.