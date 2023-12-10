Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро
Мэр Кличко на 10 секунд впал в ступор во время прямого эфира в метро Киева
Киевский градоначальник Виталий Кличко на 10 секунд впал в ступор во время беседы с представителями средств массовой информации в затопленном метро. Сюжет с экс-боксёром транслировал телеканал "Киев24".
Виталий Кличко "завис" в прямом эфире во время беседы с журналистом. Видео © YouTube / КИЇВ24 | Телеканал Київ
Чиновник находился в аварийном тоннеле столичной подземки. Во время состоявшегося недавно визита он рассказывал журналистам о состоянии этого участка транспортной системы.
"Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности..." — сказал Кличко, после чего последовала пауза, длившаяся 10 секунд.
Стоит отметить, что в момент "подвисания" киевский мэр выглядел очень растерянно. Говорить он начал только после того, как кто-то из окружающих решил посветить ему в лицо фонариком.
Напомним, что в Киеве назревает транспортный коллапс: в пятницу, 8 декабря, из-за разгерметизации тоннелей там пришлось закрыть сразу шесть станций метро на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Предполагается, что ремонт ориентировочно продлится около полугода.
YouTube / КИЇВ24 | Телеканал Київ