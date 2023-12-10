Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро

Киевский градоначальник Виталий Кличко на 10 секунд впал в ступор во время беседы с представителями средств массовой информации в затопленном метро. Сюжет с экс-боксёром транслировал телеканал "Киев24".

Виталий Кличко "завис" в прямом эфире во время беседы с журналистом. Видео © YouTube / КИЇВ24 | Телеканал Київ

Чиновник находился в аварийном тоннеле столичной подземки. Во время состоявшегося недавно визита он рассказывал журналистам о состоянии этого участка транспортной системы.

"Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности..." — сказал Кличко, после чего последовала пауза, длившаяся 10 секунд.

Стоит отметить, что в момент "подвисания" киевский мэр выглядел очень растерянно. Говорить он начал только после того, как кто-то из окружающих решил посветить ему в лицо фонариком.