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8 декабря, 23:56

На Украине нашли виновного в затоплении киевского метро

Премьер Украины Шмыгаль обвинил власти Киева в случившемся в метро подтоплении

<p>Затопление в киевском метро, которое произошло из-за разгерметизации тоннелей. Обложка © t.me / Политика страны</p>

Затопление в киевском метро, которое произошло из-за разгерметизации тоннелей. Обложка © t.me / Политика страны

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале обвинил власти Киева в случившемся накануне в городском метро происшествии с разгерметизацией тоннелей, из-за которого было закрыто шесть станций на синей ветке.

"Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян", — заявил чиновник.

По словам украинского премьера, в субботу, 9 декабря, в связи со сложившейся обстановкой состоится заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На совещании будут присутствовать начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский и мэр Киева Виталий Кличко, с которым Владимир Зеленский находится в давнем конфликте. Стоит отметить, что на заседание не был приглашён назначенный в прошлом году Зеленским глава городской военной администрации Киева Сергей Попко.

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Ранее Лайф писал, что в Киеве назревает транспортный коллапс: в пятницу, 8 декабря, из-за разгерметизации тоннелей там пришлось закрыть сразу шесть станций метро на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Предполагается, что ремонт ориентировочно продлится около полугода.

Алексей Соловьёв
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