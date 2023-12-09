На Украине нашли виновного в затоплении киевского метро

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале обвинил власти Киева в случившемся накануне в городском метро происшествии с разгерметизацией тоннелей, из-за которого было закрыто шесть станций на синей ветке.

"Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян", — заявил чиновник.

По словам украинского премьера, в субботу, 9 декабря, в связи со сложившейся обстановкой состоится заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На совещании будут присутствовать начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский и мэр Киева Виталий Кличко, с которым Владимир Зеленский находится в давнем конфликте. Стоит отметить, что на заседание не был приглашён назначенный в прошлом году Зеленским глава городской военной администрации Киева Сергей Попко.