Входы ещё в две станции метро Киева ушли под воду

В Киеве подтапливает станции метро, под угрозой оказались входы сразу двух станций подземки. Об этом сообщают местные издания, жители делятся кадрами с телеграм-каналами.

Улицы и дороги в Киеве начало затапливать водой. Видео © t.me / Київ INFO | Новини Україна

Так, подтопления наблюдаются на станциях "Олимпийская" и "Черниговская", хотя они расположены в разных районах города. На кадрах видно, что в воде оказались стоящие на парковке автомобили, уровень доходит почти до половины колёс и пока вода продолжает подниматься.

Кроме того, сегодня на некоторых станциях наблюдались огромные очереди. Они образовались после закрытия шести аварийных станций подземки.