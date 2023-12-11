Входы ещё в две станции метро Киева ушли под воду
В Киеве затопило входы в метро на станциях "Олимпийская" и "Черниговская"
В Киеве затопило входы на станциях метро. Обложка © t.me / Київ INFO | Новини Україна
В Киеве подтапливает станции метро, под угрозой оказались входы сразу двух станций подземки. Об этом сообщают местные издания, жители делятся кадрами с телеграм-каналами.
Улицы и дороги в Киеве начало затапливать водой. Видео © t.me / Київ INFO | Новини Україна
Так, подтопления наблюдаются на станциях "Олимпийская" и "Черниговская", хотя они расположены в разных районах города. На кадрах видно, что в воде оказались стоящие на парковке автомобили, уровень доходит почти до половины колёс и пока вода продолжает подниматься.
Кроме того, сегодня на некоторых станциях наблюдались огромные очереди. Они образовались после закрытия шести аварийных станций подземки.
Ранее Лайф уже рассказывал, что в украинской столице назревает транспортный коллапс — метро в Киеве начало уходить под воду, из-за чего 8 декабря оказались закрыты сразу шесть станций на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Виновного удалось довольно быстро найти: в случившемся подтоплении премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева.