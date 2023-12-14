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14 декабря, 14:05

Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве

"Зеркало недели": В Киеве взрывы, оставайтесь в укрытиях

В Киеве объявлена воздушная тревога, а в районе аэропорта Жуляны слышны взрывы. Об этом сообщает вечером в четверг, 14 декабря, украинское издание "Зеркало недели".

Воздушная тревога объявлена уже третий раз за день. Судя по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она охватывает почти всю территорию страны.

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Напомним, что около недели назад, 8 декабря, в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги тоже прогремели взрывы. Несколько сильных взрывов произошли в украинской столице и накануне, после чего в некоторых районах города пропала вода.

Обложка ©

Getty Images / Danylo Antoniuk / Anadolu Agency

Марина Калегина
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