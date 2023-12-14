Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога, а в районе аэропорта Жуляны слышны взрывы. Об этом сообщает вечером в четверг, 14 декабря, украинское издание "Зеркало недели".

Воздушная тревога объявлена уже третий раз за день. Судя по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она охватывает почти всю территорию страны.