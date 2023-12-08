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8 декабря, 06:57

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. Подробностей о повреждениях и пострадавших не приводится.

Как сообщили в телеграм-канале городской военной администрации, на окраинах столицы Незалежной сработали системы ПВО. Воздушная тревога была объявлена и в других регионах страны.

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Ранее утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове. После этого в области объявили воздушную тревогу, она звучала полчаса.

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ТАСС / Zuma / Oleh Tymoshenko

Матвей Константинов
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