В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. Подробностей о повреждениях и пострадавших не приводится.
Как сообщили в телеграм-канале городской военной администрации, на окраинах столицы Незалежной сработали системы ПВО. Воздушная тревога была объявлена и в других регионах страны.
Ранее утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове. После этого в области объявили воздушную тревогу, она звучала полчаса.
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ТАСС / Zuma / Oleh Tymoshenko