В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. Подробностей о повреждениях и пострадавших не приводится.

Как сообщили в телеграм-канале городской военной администрации, на окраинах столицы Незалежной сработали системы ПВО. Воздушная тревога была объявлена и в других регионах страны.