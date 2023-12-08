Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах в Харькове
"Общественное": В Харькове прозвучало пять взрывов
Пять взрывов прозвучали в городе Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное", не приведя других подробностей.
После этого в области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской и Полтавской областях. Спустя полчаса тревога прекратилась.
Ранее корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на украинских минах после "шторма века". Американцы вместе с украинцами превратили море в опасный для гражданских судов район, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
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