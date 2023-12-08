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Опубликовано 8 декабря 2023, 02:06

Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах в Харькове

"Общественное": В Харькове прозвучало пять взрывов

Пять взрывов прозвучали в городе Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное", не приведя других подробностей.

После этого в области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской и Полтавской областях. Спустя полчаса тревога прекратилась.

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Unsplash / Kate Tepl

Артур Лапсаков
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