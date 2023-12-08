Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах в Харькове

Пять взрывов прозвучали в городе Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное", не приведя других подробностей.

После этого в области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской и Полтавской областях. Спустя полчаса тревога прекратилась.