Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 02:06

Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах в Харькове

"Общественное": В Харькове прозвучало пять взрывов

Пять взрывов прозвучали в городе Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное", не приведя других подробностей.

После этого в области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской и Полтавской областях. Спустя полчаса тревога прекратилась.

Белый дом призвал Киев не надеяться на новую помощь от США

Белый дом призвал Киев не надеяться на новую помощь от США

Ранее корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на украинских минах после "шторма века". Американцы вместе с украинцами превратили море в опасный для гражданских судов район, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Обложка ©

Unsplash / Kate Tepl

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров