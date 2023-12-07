Корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на украинских минах после "шторма века"

Установленные украинскими военными мины рассеяло после "шторма века", сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. Он отметил, что американцы вместе с украинцами превратили море в опасный для гражданских судов район.

"Высота волн тогда доходила до девяти метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов", — сказал замсекретаря Совбеза в разговоре с kp.ru.

По словам Попова, это произошло в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждали вопрос открытия судоходства в Чёрном море. Однако замсекретаря Совбеза подчеркнул, что американцы и украинцы молчат о том, что превратили Чёрное море в опасный для судоходства район, что скажется на экономике всех причерноморских государств.