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27 ноября, 11:04

Мегашторм оставил без света почти два миллиона россиян

Минэнерго: На юге России из-за непогоды без света остались около 1,9 млн человек

Около 1,9 миллиона человек остались без света из-за неблагоприятных погодных условий на юге России. Проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Последствия шторма на пляже в Севастополе. Видео © Телеграм-канал "ЧП / Крым"

"Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечено 680 бригад (более 2,1 тысячи человек, 783 единицы спецтехники)", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями удара стихии.

Синоптик рассказал, когда в Крыму и на Кубани закончится разрушительный мегашторм

Синоптик рассказал, когда в Крыму и на Кубани закончится разрушительный мегашторм

Напомним, накануне вечером на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали Крым и Кубань. Согласно последним данным, в результате удара стихии погибли три человека. Также в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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