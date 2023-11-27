Мегашторм оставил без света почти два миллиона россиян

Около 1,9 миллиона человек остались без света из-за неблагоприятных погодных условий на юге России. Проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго.