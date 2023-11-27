Мегашторм оставил без света почти два миллиона россиян
Минэнерго: На юге России из-за непогоды без света остались около 1,9 млн человек
Около 1,9 миллиона человек остались без света из-за неблагоприятных погодных условий на юге России. Проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Последствия шторма на пляже в Севастополе. Видео © Телеграм-канал "ЧП / Крым"
"Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечено 680 бригад (более 2,1 тысячи человек, 783 единицы спецтехники)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями удара стихии.
Напомним, накануне вечером на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали Крым и Кубань. Согласно последним данным, в результате удара стихии погибли три человека. Также в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления.
ТАСС / Сергей Мальгавко