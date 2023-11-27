Три человека погибли в результате мегашторма на юге России
Один человек погиб в результате шторма в Сочи
ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Один человек погиб в результате шторма в Сочи. По данным SHOT, тело 40-летнего мужчины обнаружили на Приморской улице.
Его вынесло из моря на набережную полностью обнажённым в районе гостиницы "Жемчужина" рядом с Зимним театром.
Напомним, на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Кубань, и Крым. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также один моряк погиб и ещё один сильно пострадал во время мегашторма минувшей ночью в Краснодарском крае. Итого общее число жертв стихии выросло до трёх.