Мегашторм забрал жизнь моряка на Кубани, ещё одному оторвало пальцы

Один моряк погиб и ещё один сильно пострадал во время мегашторма минувшей ночью в Краснодарском крае. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, капитан судна по радиосвязи сообщил, что член экипажа Kavkaz I (ходит под флагом Мальты), находившегося в Керченском проливе, скончался в результате травмы тазобедренного сустава. Погибший — гражданин России.

Также пострадал механик с судна GAIA I (флаг Панамы), которое находилось в порту Тамани. Гражданину Грузии оторвало два пальца на руке судовой дверью. При первой возможности его передали медикам, мужчине предстоит операция.