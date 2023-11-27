Мегашторм забрал жизнь моряка на Кубани, ещё одному оторвало пальцы
Один моряк погиб и один пострадал в результате шторма на Кубани
Один моряк погиб и ещё один сильно пострадал во время мегашторма минувшей ночью в Краснодарском крае. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, капитан судна по радиосвязи сообщил, что член экипажа Kavkaz I (ходит под флагом Мальты), находившегося в Керченском проливе, скончался в результате травмы тазобедренного сустава. Погибший — гражданин России.
Также пострадал механик с судна GAIA I (флаг Панамы), которое находилось в порту Тамани. Гражданину Грузии оторвало два пальца на руке судовой дверью. При первой возможности его передали медикам, мужчине предстоит операция.
Как сообщал Лайф, на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали и Кубань, и Крым. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без электричества свыше полумиллиона крымчан. Глава республики Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. На Кубани пострадали прибрежные посёлки и города — в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark.
Кадры из Витязева, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Обложка © T.me / SHOT
ТАСС / Дмитрий Феоктистов