Трёхэтажный дом рухнул в Сочи в результате мегашторма
Трёхэтажный дом рухнул в Сочи в результате мощного шторма, который обрушился на черноморское побережье. По данным SHOT, землю под зданием в микрорайоне Лоо подмыло и оно обвалилось.
Трёхэтажный дом рухнул в Сочи в результате мощного шторма. Видео © SHOT
К счастью, люди заранее покинули дом и никто не пострадал.
Напомним, что на черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в севастопольском аквариуме-музее более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. В Краснодарском крае пострадали прибрежные посёлки и города — в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark.