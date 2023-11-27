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27 ноября, 08:18

Трёхэтажный дом рухнул в Сочи в результате мегашторма

Трёхэтажный дом рухнул в Сочи в результате мощного шторма, который обрушился на черноморское побережье. По данным SHOT, землю под зданием в микрорайоне Лоо подмыло и оно обвалилось.

Трёхэтажный дом рухнул в Сочи в результате мощного шторма. Видео © SHOT

К счастью, люди заранее покинули дом и никто не пострадал.

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Напомним, что на черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в севастопольском аквариуме-музее более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. В Краснодарском крае пострадали прибрежные посёлки и города — в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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