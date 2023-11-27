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27 ноября, 10:04

"Лови его!": Любопытный турист пришёл поглазеть на шторм в Сочи и чудом не стал его жертвой

В Сочи мужчину чуть не смыло в море, когда он пришёл посмотреть на шторм

В Сочи туриста чуть не смыло в море, когда он пришёл на набережную с семьёй, чтобы посмотреть на шторм, сообщает SHOT. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно: волна поднимается так высоко, что захлёстывает мужчину и пытается утащить с собой. В это время женский голос за кадром испуганно зовёт детей, чтобы убедиться, что они в порядке.

В Сочи мужчину чуть не смыло в море, когда он с семьёй пришёл посмотреть на шторм. Видео © Telegram / SHOT

"Лови его! Быстро сюда! Быстрее!" — кричат авторы ролика.

Несмотря на такую сильную волну, у мужчины получилось самостоятельно выбраться по ступенькам. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

Мегашторм забрал жизнь моряка на Кубани, ещё одному оторвало пальцы

Мегашторм забрал жизнь моряка на Кубани, ещё одному оторвало пальцы

Напомним, на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Кубань, и Крым. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без электричества свыше полумиллиона крымчан. Глава республики Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. Лайф писал, что в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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