"Лови его!": Любопытный турист пришёл поглазеть на шторм в Сочи и чудом не стал его жертвой
В Сочи мужчину чуть не смыло в море, когда он пришёл посмотреть на шторм
В Сочи туриста чуть не смыло в море, когда он пришёл на набережную с семьёй, чтобы посмотреть на шторм, сообщает SHOT. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно: волна поднимается так высоко, что захлёстывает мужчину и пытается утащить с собой. В это время женский голос за кадром испуганно зовёт детей, чтобы убедиться, что они в порядке.
В Сочи мужчину чуть не смыло в море, когда он с семьёй пришёл посмотреть на шторм. Видео © Telegram / SHOT
"Лови его! Быстро сюда! Быстрее!" — кричат авторы ролика.
Несмотря на такую сильную волну, у мужчины получилось самостоятельно выбраться по ступенькам. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.
Напомним, на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Кубань, и Крым. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без электричества свыше полумиллиона крымчан. Глава республики Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. Лайф писал, что в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи.
Telegram / SHOT