"Лови его!": Любопытный турист пришёл поглазеть на шторм в Сочи и чудом не стал его жертвой

В Сочи туриста чуть не смыло в море, когда он пришёл на набережную с семьёй, чтобы посмотреть на шторм, сообщает SHOT. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно: волна поднимается так высоко, что захлёстывает мужчину и пытается утащить с собой. В это время женский голос за кадром испуганно зовёт детей, чтобы убедиться, что они в порядке.