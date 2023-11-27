Синоптик рассказал, когда в Крыму и на Кубани закончится разрушительный мегашторм

Циклон, принёсший мощный шторм на Черноморское побережье, в ближайшие дни уйдёт, и непогода переместится в Центральный федеральный округ. При этом в Крыму и Краснодарском крае похолодает. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В ближайшие дни будет понижение температуры. Вот этот циклон уходит, южный черноморский, который наделал столько бед на территории Крыма и Краснодарского края. Ураганные ветра, волны до восьми метров, такие штормы были в прошлом веке, в 1990 году. Сейчас основная непогода на территории Центрального федерального округа будет", — передает слова синоптика RT.