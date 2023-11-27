Синоптик рассказал, когда в Крыму и на Кубани закончится разрушительный мегашторм
Синоптик Варакин: Циклон уйдёт с Черноморского побережья в ближайшие дни
Циклон, принёсший мощный шторм на Черноморское побережье, в ближайшие дни уйдёт, и непогода переместится в Центральный федеральный округ. При этом в Крыму и Краснодарском крае похолодает. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В ближайшие дни будет понижение температуры. Вот этот циклон уходит, южный черноморский, который наделал столько бед на территории Крыма и Краснодарского края. Ураганные ветра, волны до восьми метров, такие штормы были в прошлом веке, в 1990 году. Сейчас основная непогода на территории Центрального федерального округа будет", — передает слова синоптика RT.
Эксперт предупреждает, что сегодня, 27 ноября, неблагоприятные погодные условия сохранятся.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений. В результате без электроэнергии остались более полумиллиона жителей Крыма. В Краснодарском крае пострадали прибрежные посёлки и города: в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи и рухнул трёхэтажный дом, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark. Число жертв непогоды в Крыму и на Кубани выросло до трёх.