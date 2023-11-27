Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю
Шторм, обрушившийся 26–27 ноября на Крым, стал самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он напомнил, что похожий по силе ураган накрывал Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда у побережья затонуло свыше 30 судов союзников: Англии, Турции, Франции и Сардинии.
"Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", — цитирует Вильфанда РИА "Новости".
Последствия шторма на пляже в Севастополе. Видео © Телеграм-канал "ЧП / Крым"
Эксперт прогнозирует, что понедельник будет самым сложным днём для юга России, но непогода с осадками и сильным ветром до 26 метров в секунду задержится здесь до среды.
Напомним, что на Черноморское побережье обрушился "шторм века", пострадали Крым и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее более 500 морских животных погибли из-за затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. В Краснодарском крае пострадали прибрежные посёлки и города: в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи и рухнул трёхэтажный дом, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark.
Телеграм-канал "ЧП / Крым"