Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю

Шторм, обрушившийся 26–27 ноября на Крым, стал самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что похожий по силе ураган накрывал Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда у побережья затонуло свыше 30 судов союзников: Англии, Турции, Франции и Сардинии.

"Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", — цитирует Вильфанда РИА "Новости".

Последствия шторма на пляже в Севастополе. Видео © Телеграм-канал "ЧП / Крым"