Ущерб от мегашторма в Крыму вырос в 81 раз за два дня
МЧС Крыма оценило ущерб республике от шторма в 39,7 миллиарда рублей
Сумма ущерба, который нанёс Республике Крым штормовой ветер, достигла 39,7 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев, пояснив, что это всё ещё предварительные оценки.
"На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 миллиарда рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно", — заявил Садаклиев.
Напомним, первые оценки ущерба, нанесённого Республике Крым мощнейшим штормом, обрушившимся на побережье с 26 по 27 ноября, появились ещё позавчера. Тогда в МЧС вред оценили в 490 миллионов рублей, предупредив, что цифра может вырасти. А вчера председатель Госсовета региона заявил, что сумма повреждений превысила 1,3 миллиарда рублей.
ТАСС / Сергей Мальгавко