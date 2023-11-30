Ущерб от мегашторма в Крыму вырос в 81 раз за два дня

Сумма ущерба, который нанёс Республике Крым штормовой ветер, достигла 39,7 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев, пояснив, что это всё ещё предварительные оценки.