Ущерб от мегашторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

В Крыму подсчитали ущерб от "шторма века", который обрушился на побережье 26–27 ноября. Так, сумма превысила 1,3 млрд рублей. Об этом на сессии республиканского парламента сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

"В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тысяч 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тысяч 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе", — сказал Константинов.