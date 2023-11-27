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Ещё одна жертва мегашторма найдена в районе озера Солёное под Новороссийском

SHOT: Количество погибших в результате мегашторма достигло четырёх человек

27 ноября, 11:21
<p>Количество погибших в результате мегашторма достигло четырёх человек. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Количество погибших в результате мегашторма достигло четырёх человек. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Количество погибших в результате мегашторма, обрушившегося на южные регионы России, увеличилось до четырёх человек. По информации SHOT, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы. На вид ему около 40 лет. Обстоятельства его гибели выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что как минимум два человека погибли в Сочи, а ещё один — в Крыму: это тот самый мужчина, который ушёл полюбоваться волнами и пропал.

"Лови его!": Любопытный турист пришёл поглазеть на шторм в Сочи и чудом не стал его жертвой

"Лови его!": Любопытный турист пришёл поглазеть на шторм в Сочи и чудом не стал его жертвой

Напомним, что на побережье Чёрного моря минувшей ночью обрушился настоящий "шторм века", пострадали и Кубань, и Крым. В аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. В Керченском проливе из-за мегашторма столкнулись три корабля. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света из-за неблагоприятных погодных условий на юге России. Проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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