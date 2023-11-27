Ещё одна жертва мегашторма найдена в районе озера Солёное под Новороссийском

Количество погибших в результате мегашторма, обрушившегося на южные регионы России, увеличилось до четырёх человек. По информации SHOT, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы. На вид ему около 40 лет. Обстоятельства его гибели выясняются.