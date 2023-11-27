Мегашторм спровоцировал "массовое ДТП" с кораблями в Керченском проливе

По информации телеграм-канала, "Матрос Шевченко" попытался выйти в море с порта Кавказ, но рулить им было практически невозможно. В итоге из-за сильного ветра корабль навалило на судно "Матрос Позынич". После этого оба судна стихия понесла на теплоход "Кавказ-5", который незадолго до этого снялся с якоря и ещё не успел набрать скорость, чтобы увернуться от удара. И только спустя 20 минут кораблям всё-таки удалось разойтись на безопасное расстояние. В результате "морского ДТП" никто не пострадал.