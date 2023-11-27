"Новый Rio": Севший на мель на Кубани сухогруз может стать достопримечательностью

Судно Blue Shark может стать новой достопримечательностью Кубани, как это было c турецким сухогрузом Rio, который тоже попал в сильный шторм и встал на мель в 2018 году недалеко от Геленджика. Об этом сообщает SHOT. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа Blue Shark. Вместе с тем телеграм-канал со ссылкой на Росморречфлот сообщает, снимать с мели судно пока не планируют.

Сухогруз Blue Shark, который сел на мель из-за шторма у берегов Кубани. Обложка © Telegram / MoreOz

На борту Blue Shark, который шёл под флагом Белиза, находится 21 человек экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта, с ними всё в порядке. Состояние судна, перевозившего около трёх тысяч тонн ячменя, тоже нормальное. Обрушившийся на Кубань мегашторм застал сухогруз во время погрузки в морском порту Тамань. Экипаж принял решение перейти на якорную стоянку.

Сухогруз "Рио", севший на мель в 2018 году вблизи Геленджика. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков