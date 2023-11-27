"Новый Rio": Севший на мель на Кубани сухогруз может стать достопримечательностью
SHOT: Севший на мель на Кубани Blue Shark может стать достопримечательностью
Судно Blue Shark может стать новой достопримечательностью Кубани, как это было c турецким сухогрузом Rio, который тоже попал в сильный шторм и встал на мель в 2018 году недалеко от Геленджика. Об этом сообщает SHOT. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа Blue Shark. Вместе с тем телеграм-канал со ссылкой на Росморречфлот сообщает, снимать с мели судно пока не планируют.
На борту Blue Shark, который шёл под флагом Белиза, находится 21 человек экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта, с ними всё в порядке. Состояние судна, перевозившего около трёх тысяч тонн ячменя, тоже нормальное. Обрушившийся на Кубань мегашторм застал сухогруз во время погрузки в морском порту Тамань. Экипаж принял решение перейти на якорную стоянку.
Сухогруз "Рио", севший на мель в 2018 году вблизи Геленджика. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков
Владелец судна до сих пор не связался с российскими специалистами, поэтому никаких работ по транспортировке, а также по оценке её примерной стоимости не ведётся. Телеграм-канал привёл в пример стоимость транспортировки Rio. Её оценили в сумму, равную стоимости самого сухогруза.
Напомним, что сильнейший шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево 27 ноября. Также сообщалось, что экипаж севшего на мель сухогруза не может получить помощь из-за непогоды и отсутствия буксиров. В настоящее время морские спасатели совместно с представителями МЧС РФ разрабатывают план по вызволению из западни членов экипажа.
Как сообщал Лайф, на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", пострадали и Кубань, и Крым. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без электричества свыше полумиллиона крымчан. Глава республики Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днём. На Кубани один моряк погиб, ещё одному оторвало пальцы. Пострадали прибрежные посёлки и города — в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи.