На борту севшего на мель в Витязеве сухогруза находится 21 человек
Росморречфлот: На борту севшего на мель сухогруза Blue Shark находится 21 человек
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило информацию SHOT о выброшенном на мель сухогрузе Blue Shark в районе посёлка Витязево Краснодарского края. По данным ведомства, на борту судна находится 21 член экипажа.
Там уточнили, что судно находилось в порту Тамань для погрузки ячменя для Египта. После получения штормового предупреждения сухогруз перешёл на якорную стоянку.
"Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 мск 26.11.23, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в 01:00 мск 27.11.23", — говорится в публикации.
В настоящее время, согласно предоставленным сведениям, корабль находится в непосредственной близости от берега на мелководье. Сейчас морские спасатели совместно с представителями МЧС РФ разрабатывают план по вызволению из западни членов экипажа.
Лайф ранее писал, что сильнейший ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Также сообщалось, что экипаж севшего на мель сухогруза не может получить помощь из-за непогоды и отсутствия буксиров.
t.me / SHOT