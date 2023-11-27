На борту севшего на мель в Витязеве сухогруза находится 21 человек

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило информацию SHOT о выброшенном на мель сухогрузе Blue Shark в районе посёлка Витязево Краснодарского края. По данным ведомства, на борту судна находится 21 член экипажа.

Там уточнили, что судно находилось в порту Тамань для погрузки ячменя для Египта. После получения штормового предупреждения сухогруз перешёл на якорную стоянку.

"Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 мск 26.11.23, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в 01:00 мск 27.11.23", — говорится в публикации.