Лайф публикует видео севшего на мель сухогруза Blue Shark в Витязеве
SHOT: Экипаж заблокирован на сухогрузе Blue Shark, севшем на мель в Витязеве
Фото из Витязева, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Обложка © t.me / SHOT
Севший на мель сухогруз Blue Shark в Витязеве находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц города — набережной Паралия. По данным телеграм-канала SHOT, на борту может находиться весь экипаж.
Кадры из Витязева, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Обложка © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах видно, что большое судно практически прибило к берегу витязевского пляжа. Бушующий ветер продолжает раскачивать массивное судно, в то время как экипаж ищет решение проблемы.
Лайф сообщал, что сильнейший ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Судно, которое ходит под флагом Белиза, сейчас находится в ста метрах от пляжа. Напомним, что накануне на юг России обрушился сильный шторм. В частности, он наблюдается в Крыму, где без света осталось полмиллиона жителей, Севастополе, а также Краснодарском крае.