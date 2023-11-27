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27 ноября, 00:31

Лайф публикует видео севшего на мель сухогруза Blue Shark в Витязеве

SHOT: Экипаж заблокирован на сухогрузе Blue Shark, севшем на мель в Витязеве

<p>Фото из Витязева, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59773" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото из Витязева, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Обложка © t.me / SHOT

Севший на мель сухогруз Blue Shark в Витязеве находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц города — набережной Паралия. По данным телеграм-канала SHOT, на борту может находиться весь экипаж.

Кадры из Витязева, где шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Обложка © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что большое судно практически прибило к берегу витязевского пляжа. Бушующий ветер продолжает раскачивать массивное судно, в то время как экипаж ищет решение проблемы.

В ялтинском порту шторм вырвал от берега сухогрузную баржу

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Лайф сообщал, что сильнейший ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Судно, которое ходит под флагом Белиза, сейчас находится в ста метрах от пляжа. Напомним, что накануне на юг России обрушился сильный шторм. В частности, он наблюдается в Крыму, где без света осталось полмиллиона жителей, Севастополе, а также Краснодарском крае.

Оксана Попова
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