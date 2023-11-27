Экипаж севшего на мель в Витязеве судна не может получить помощь из-за шторма
SHOT: Севший на мель в Витязеве сухогруз не может получить помощь из-за непогоды
Экипаж севшего на мель в Витязеве сухогруза Blue Shark не может получить помощь из-за непогоды и отсутствия буксиров. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.
Переговоры между диспетчером и командой судна Blue Shark, севшего на мель из-за шторма в Витязеве. Обложка © t.me / SHOT
В распоряжении канала оказалась запись переговоров экипажа судна и диспетчера, которые начались около трёх часов назад. Исходя из них, следует, что команда из 30 человек Blue Shark не может получить помощь из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия буксиров.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Ожидается, что весь экипаж будет стоять на мели около набережной Паралия до тех пор, пока не прекратится шторм.
Лайф сообщал, что сильнейший ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Судно, которое ходит под флагом Белиза, сейчас находится в ста метрах от пляжа. Напомним, что накануне на юг России обрушился сильный шторм. В частности, он наблюдается в Краснодарском крае.
t.me / SHOT