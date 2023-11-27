Экипаж севшего на мель в Витязеве судна не может получить помощь из-за шторма

Экипаж севшего на мель в Витязеве сухогруза Blue Shark не может получить помощь из-за непогоды и отсутствия буксиров. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Переговоры между диспетчером и командой судна Blue Shark, севшего на мель из-за шторма в Витязеве. Обложка © t.me / SHOT

В распоряжении канала оказалась запись переговоров экипажа судна и диспетчера, которые начались около трёх часов назад. Исходя из них, следует, что команда из 30 человек Blue Shark не может получить помощь из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия буксиров.