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27 ноября, 01:18

Экипаж севшего на мель в Витязеве судна не может получить помощь из-за шторма

SHOT: Севший на мель в Витязеве сухогруз не может получить помощь из-за непогоды

Экипаж севшего на мель в Витязеве сухогруза Blue Shark не может получить помощь из-за непогоды и отсутствия буксиров. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Переговоры между диспетчером и командой судна Blue Shark, севшего на мель из-за шторма в Витязеве. Обложка © t.me / SHOT

В распоряжении канала оказалась запись переговоров экипажа судна и диспетчера, которые начались около трёх часов назад. Исходя из них, следует, что команда из 30 человек Blue Shark не может получить помощь из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия буксиров.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Ожидается, что весь экипаж будет стоять на мели около набережной Паралия до тех пор, пока не прекратится шторм.

Лайф публикует видео севшего на мель сухогруза Blue Shark в Витязеве

Лайф публикует видео севшего на мель сухогруза Blue Shark в Витязеве

Лайф сообщал, что сильнейший ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе посёлка Витязево. Судно, которое ходит под флагом Белиза, сейчас находится в ста метрах от пляжа. Напомним, что накануне на юг России обрушился сильный шторм. В частности, он наблюдается в Краснодарском крае.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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