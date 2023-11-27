Конкретный Армагеддон: Что оставил после себя шторм в Крыму и при чём тут климатическое оружие Юг России накрыл мегашторм, который синоптики уже называют самым мощным за всю историю наблюдений. Подтоплены набережные, разрушены здания, пострадали люди. Невольно вспоминается теория климатического оружия. Насколько эта версия может быть реальной? 27 ноября, 11:56 Небывалой силы ураган обрушился на Крым и Кубань. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ураган, обрушившийся 26 ноября на Крым и Кубань, уже назвали "штормом века". По словам местных жителей, такого удара стихии они ещё никогда не переживали. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Высота волн на море — 9 метров.

— Пережили мы конкретный Армагеддон — такой силы ветра и силы волны припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но чтобы разносило вдребезги, бордюры летали как обычные камешки <...> Разрушения приличные, — заявил в выступлении по телевидению глава крымского парламента Владимир Константинов.

Последствия от "шторма века" в Крыму и Севастополе

Последствия штормовой погоды в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Крыму электричества лишились около 500 тысяч человек. По данным на утро 27 ноября, подтоплено 195 жилых домов, два многоквартирных дома и 193 частных домовладения. Власти республики организовали эвакуацию жителей из подтопленных районов. Всего эвакуировано 311 человек. В двух пунктах временного размещения находится 71 человек. Сообщается о четырёх пострадавших и одном пропавшем без вести. На полуострове введён режим ЧС. Понедельник объявлен нерабочим днем.

В Симферополе ураганный ветер повалил на машины и линии электропередачи десятки деревьев. В Евпатории вышедшее из берегов море перекрыло движение на междугородней трассе, подтоплено больше 40 домов. Спасатели вместе с росгвардейцами эвакуировали больше 200 жителей. В Керчи под ударом шторма оказалось почти полсотни домов, затоплена городская набережная. В Судаке и Коктебеле штормом смыло некоторые пляжи. Пострадала инфраструктура и в Саках: там под удар стихии попал газопровод. Кроме того, возникла угроза отключения интернета и сотовой связи.

Из-за штормовых волн оказался затоплен севастопольский морской аквариум-музей: вода хлынула через вентиляцию на крыше. В результате погибло порядка 800 животных.

Было остановлено движение общественного транспорта. По улицам летали фрагменты заборов. Из-за непогоды в городе не работают школы и детские сады, море закрыто для пассажирских паромов. В бухтах — многометровые волны. На улицах — десятки единиц коммунальной техники. Специалисты обрезают кроны деревьев на особо опасных участках, потому что по всему городу уже больше 100 заявлений об упавших на машины и автобусные остановки ветках. Пострадали люди — три человека получили травмы, всех госпитализировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Между тем жителей Крыма предупредили о новом надвигающемся урагане, сильном дожде и гололедице. Ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер в некоторых районах, согласно прогнозам синоптиков, будет достигать 35–40 метров в секунду.

Последствия урагана в Сочи и Краснодарском крае

Шторм в Сочи. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Досталось от стихии и Краснодарскому краю. Основной удар пришёлся на курортные города — Анапу, Новороссийск, Сочи, Туапсе и Геленджик. В выходные на территории Кубани прошли сильные ливни, а в ночь на 27 ноября стихия набрала силу — из-за непогоды оказались задержаны рейсы в аэропорту Сочи, ветер вырывал деревья с корнем — в Туапсе они повалились на ж/д пути, из-за чего движение поездов оказалось заблокировано.

Может ли шторм оказаться результатом работы климатического оружия

Насколько реально существование оружия, которое может привести к непоправимым изменениям климата? Ведь слухи о его появлении и разработке ходят уже более полувека. А многие исследователи даже обнаруживают результаты его применения.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв неоднократно обвинял США в климатическом ударе. По его мнению, по вине климатического оружия в Сибири уже случались пожары, а на Москву обрушились тропические ливни. А в 2017 году депутат Госдумы Екатерина Лахова обвинила климатическое оружие США в подрыве российской экономики. Ураганы, торнадо, град с куриное яйцо — всё это якобы насылают американцы.

Между тем манипулирование погодой ради победы в войне в истории действительно было. С 1967 по 1972 год во Вьетнаме американцы проводили операцию, которую назвали в честь мультипликационного морячка Попая. Вьетнамские партизаны передвигались по скрытой в джунглях тропе Хо Ши Мина, и американцы не могли их достать. Однако в сезон дождей они распыляли в дождевых облаках несколько тонн йодида серебра.

Эта смесь вызывала сильные дожди, которые размывали дороги и коммуникации в тех районах, где применялось климатическое оружие. Однако, несмотря на подобные ухищрения, выиграть Вьетнамскую войну у Америки не вышло. А в 1977 году ООН запретила использовать климат в качестве оружия. С тех пор любые открытые испытания климатических средств нападения прекратились.

Управляемый климат

Сочи. Автомобили на затопленной в результате шторма. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Но прошло 20 лет — и с 1997 года о климатическом оружии заговорили вновь. На Аляске началось строительство HAARP. На площади 13 гектаров расположился гигантский комплекс из 360 радиопередатчиков и 180 антенн, которые вместе представляют собой огромный излучатель сверхвысоких частот. Официальная задача HAARP — изучать ионосферу и следить за северными сияниями.

Но в тот факт, что на северные сияния потратили десятки миллиардов долларов, многие не верят. Комплексу приписывают возможности отключать спутники, влиять на разум людей и, конечно же, с помощью электромагнитного излучения менять климат на планете. В частности, конспирологи обвиняют HAARP в провоцировании землетрясения в Индонезии, которое в 2004 году унесло 200 жизней.

Удар холодом

Но и Россия, по мнению конспирологов, без дела не сидит. И там, где у американцев есть ужасный HAARP, у наших военных есть своя система. Многофункциональный радиокомплекс официально предназначен для изучения ионосферы. Построили его якобы в Нижегородской области. И много раньше американцев — ещё в 1963 году. О нём известно не очень много.

Но в 2018 году российские и китайские учёные на этом комплексе успешно провели серию экспериментов по изменению состояния атмосферы. На территории свыше 100 квадратных километров наблюдались электрические всплески. Однако более подробной информации по тому испытанию нет. И также неизвестно, в мирных или военных целях проходило исследование.

Американские общественные деятели в своих обвинениях не отстают от российских — так, например, американский учёный Скотт Стивенс обвинил Россию в создании разрушительного урагана "Катрина" в 2005 году. А ЦРУ заявило, что климатическое оружие из России стало причиной аномальных морозов в США в 2015 году.

Самое сложное в таких обвинениях — то, что ни подтвердить, ни опровергнуть их не получается. Официально таких исследований никто не ведёт, а те, что ведут, сверхсекретные. Но, как известно, чем секретнее разработка, тем больше интереса она вызывает. Поэтому климатическое оружие будет по-прежнему волновать умы, оставаясь наподобие кота Шрёдингера — одновременно существующим и несуществующим в реальности.

Авторы Владимир Дюжий