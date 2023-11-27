В Кремле рассказали, как Путин добирался на работу в связи с мощным снегопадом
Дмитрий Песков: Президент приехал на работу в Кремль ещё до того, как всё замело
В Кремле рассказали, как Путин добирался на работу в связи с мощным снегопадом. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Президент Владимир Путин этим утром успел добраться до работы в Кремль ещё до начала мощного снегопада. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 27 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в этом смысле дорога у него оказалась проще, чем у других москвичей.
"Президент добирался на работу, насколько я знаю, ещё до начала снегопада. Точно не скажу, но, по-моему, ещё до того, как всё совсем завалило", — поведал журналистам представитель Кремля.
Песков при этом подчеркнул, что "зима всё-таки наступает каждый год и каждый год идёт снег", поэтому в плане погоды сегодняшним утром ничего необычного, на его взгляд, не произошло.
Напомним, Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад, который в СМИ окрестили "чёрной метелью". Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов. Ещё хуже дела обстоят на побережье Чёрного моря, куда сегодня обрушился настоящий "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань, есть погибшие.