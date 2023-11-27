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В Москве привлекут дополнительные силы, чтобы справиться с последствиями "чёрной метели"

Мэр Собянин: В Москве привлекут дополнительные силы, чтобы активно убирать снег

27 ноября, 11:33
<p>Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад, который в СМИ окрестили "чёрной метелью". Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад, который в СМИ окрестили "чёрной метелью". Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве привлекут дополнительные силы, чтобы справиться с последствиями обрушившегося на город снегопада. Об этом сообщил в понедельник, 27 ноября, столичный мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Градоначальник назвал погодные условия достаточно тяжёлыми и заверил, что коммунальщики "работают на пределе своих сил".

"Я принял решение привлечь ещё около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе Мосводоканала, Мосгаза, чтобы активно убирать снег и наводить порядок", проинформировал Собянин.

В Подмосковье прошёл самый мощный снегопад за 40 лет

В Подмосковье прошёл самый мощный снегопад за 40 лет

Напомним, Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад, который в СМИ окрестили "чёрной метелью". Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов. Ещё хуже дела обстоят на побережье Чёрного моря, куда сегодня обрушился настоящий "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань, есть погибшие.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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