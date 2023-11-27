В Москве привлекут дополнительные силы, чтобы справиться с последствиями "чёрной метели" Мэр Собянин: В Москве привлекут дополнительные силы, чтобы активно убирать снег 27 ноября, 11:33 Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад, который в СМИ окрестили "чёрной метелью". Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве привлекут дополнительные силы, чтобы справиться с последствиями обрушившегося на город снегопада. Об этом сообщил в понедельник, 27 ноября, столичный мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Градоначальник назвал погодные условия достаточно тяжёлыми и заверил, что коммунальщики "работают на пределе своих сил".

"Я принял решение привлечь ещё около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе Мосводоканала, Мосгаза, чтобы активно убирать снег и наводить порядок", — проинформировал Собянин.

Авторы Марина Калегина