Ущерб от мегашторма в Крыму оценили в полмиллиарда рублей, но цифра может вырасти вдвое
МЧС Крыма: Ущерб от шторма, предварительно, составил 490 миллионов рублей
Ущерб, нанесённый инфраструктуре Крыма "штормом века", оценивается в 490 миллионов рублей, сообщил глава регионального главка МЧС России Сергей Садаклиев. Однако это только предварительные данные. По его словам, цифра будет увеличена минимум в два раза.
"По состоянию на 18 часов сегодняшнего дня ущерб, нанесённый стихией, составляет порядка 490 миллионов, подсчёт продолжается. Думаю, что эта цифра будет минимум вдвое увеличена", — сказал журналистам Садаклиев.
Он также добавил, что полностью восстановить энергоснабжение на территории полуострова удастся уже к утру среды, 29 ноября.
Как сообщал Лайф, 27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань, есть информация о жертвах. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян.
ТАСС / Сергей Мальгавко