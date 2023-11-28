Ущерб от мегашторма в Крыму оценили в полмиллиарда рублей, но цифра может вырасти вдвое

Ущерб, нанесённый инфраструктуре Крыма "штормом века", оценивается в 490 миллионов рублей, сообщил глава регионального главка МЧС России Сергей Садаклиев. Однако это только предварительные данные. По его словам, цифра будет увеличена минимум в два раза.

"По состоянию на 18 часов сегодняшнего дня ущерб, нанесённый стихией, составляет порядка 490 миллионов, подсчёт продолжается. Думаю, что эта цифра будет минимум вдвое увеличена", — сказал журналистам Садаклиев.