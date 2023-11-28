Названа сумма ущерба от обрушившегося на Красноярский край урагана

В Красноярском крае оценили ущерб от урагана, который обрушился на регион 19 ноября, он составил более 67 миллионов рублей. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Алексей Додатко.

Последствия урагана в Красноярском крае. Видео © Telegram / Красноярск № 1

"Ураган в Сибири, экстремальные снегопады, штормы в Причерноморье — резкие погодные перепады по всей России. На заседании президиума Правительства края обсудили ликвидацию последствий ураганного ветра. По оценке, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб — 67,8 миллиона рублей", — приводятся его слова в телеграм-канале краевого парламента.

Додатко подчеркнул, что электроснабжение в регионе было полностью восстановлено уже 23 ноября. Пострадавшие могут обратиться за материальной помощью до 30 тысяч рублей.