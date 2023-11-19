Десятки тысяч сибиряков остались без электричества из-за сильнейшего шторма
"Россети": Непогода оставила без электричества десятки тысяч абонентов в Сибири
Специалисты проводят восстановительные работы. Обложка © t.me / "Россети Сибирь" информирует
Из-за непогоды и сильнейшего шторма в Сибири, в результате которого даже погибли люди, электроснабжение подаётся с большими перебоями, жители почти 300 населённых пунктов до сих пор находятся без света. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Россети Сибирь".
В регионах зафиксировано множество повреждений проводов, а в нескольких районах даже падают опоры. Больше всего пострадали Алтайский край, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Если в первом регионе ветер понемногу стихает, то под Красноярском он перемещается на север края, прогнозируются порывы до 33 метров в секунду, из-за чего ожидаются новые нарушения электроснабжения.
"Фронт проходит, но ещё сложно: 294 населённых пункта в Сибири пока без электроснабжения", — говорится в сообщении.
Всех жителей Сибири призвали сократить время пребывания на улице, а также не приближаться к оборванным проводам, держаться как можно дальше от деревьев и не заходить под крыши домов.
Лайф ещё с утра начал рассказывать о последствиях бушующего в российских регионах урагана. Например, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Также там тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева. Подробнее о последствиях разрушительной силы — в нашей подборке.