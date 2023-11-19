Десятки тысяч сибиряков остались без электричества из-за сильнейшего шторма

Из-за непогоды и сильнейшего шторма в Сибири, в результате которого даже погибли люди, электроснабжение подаётся с большими перебоями, жители почти 300 населённых пунктов до сих пор находятся без света. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Россети Сибирь".

В регионах зафиксировано множество повреждений проводов, а в нескольких районах даже падают опоры. Больше всего пострадали Алтайский край, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Если в первом регионе ветер понемногу стихает, то под Красноярском он перемещается на север края, прогнозируются порывы до 33 метров в секунду, из-за чего ожидаются новые нарушения электроснабжения.

"Фронт проходит, но ещё сложно: 294 населённых пункта в Сибири пока без электроснабжения", — говорится в сообщении.