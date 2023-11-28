Почти тысяча россиян эвакуированы из-за последствий мегашторма на юге страны
МЧС: 995 человек, в том числе 179 детей, эвакуированы из зоны подтопления в ЮФО
995 человек, в том числе 179 детей, эвакуированы из зон подтопления в регионах Южного федерального округа. Фото © Пресс-служба МЧС
995 человек, в том числе 179 детей, эвакуированы из зон подтопления в регионах Южного федерального округа. Об этом сообщила во вторник, 28 ноября, пресс-служба МЧС России. Для людей открыты специальные пункты размещения, но ими воспользовался только 91 человек — остальные отправились к родственникам, друзьям и знакомым, уточнили в ведомстве.
"Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь. Специалисты откачивают воду из домов, придомовых территорий. Очищают городские улицы и дворы от упавших деревьев. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — рассказали спасатели.
Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь в зоне затопления после мегашторма. Видео © Пресс-служба МЧС
В Ростовской области, по данным МЧС, вода уже сошла и подтопленных населённых пунктов нет. В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и ДНР остаются подтопленными более 300 частных жилых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов, более 500 приусадебных участков.
"Продолжаются работы по восстановлению повреждённых кровель зданий и энергоснабжения в 6 субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населённых пунктах", — информирует МЧС.
Напомним, накануне на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань, есть информация о жертвах. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. В частности, проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.