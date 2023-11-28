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28 ноября, 05:24

Почти тысяча россиян эвакуированы из-за последствий мегашторма на юге страны

МЧС: 995 человек, в том числе 179 детей, эвакуированы из зоны подтопления в ЮФО

<p>995 человек, в том числе 179 детей, эвакуированы из зон подтопления в регионах Южного федерального округа. Фото<a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МЧС</a></p>

995 человек, в том числе 179 детей, эвакуированы из зон подтопления в регионах Южного федерального округа. Фото © Пресс-служба МЧС

995 человек, в том числе 179 детей, эвакуированы из зон подтопления в регионах Южного федерального округа. Об этом сообщила во вторник, 28 ноября, пресс-служба МЧС России. Для людей открыты специальные пункты размещения, но ими воспользовался только 91 человек — остальные отправились к родственникам, друзьям и знакомым, уточнили в ведомстве.

"Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь. Специалисты откачивают воду из домов, придомовых территорий. Очищают городские улицы и дворы от упавших деревьев. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — рассказали спасатели.

Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь в зоне затопления после мегашторма. Видео © Пресс-служба МЧС

В Ростовской области, по данным МЧС, вода уже сошла и подтопленных населённых пунктов нет. В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и ДНР остаются подтопленными более 300 частных жилых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов, более 500 приусадебных участков.

"Продолжаются работы по восстановлению повреждённых кровель зданий и энергоснабжения в 6 субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населённых пунктах", — информирует МЧС.

Назван срок полного восстановления электроснабжения на юге РФ после мегашторма

Назван срок полного восстановления электроснабжения на юге РФ после мегашторма

Напомним, накануне на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань, есть информация о жертвах. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. В частности, проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Марина Калегина
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