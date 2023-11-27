Назван срок полного восстановления электроснабжения на юге РФ после мегашторма
Минэнерго: Полное восстановление электроснабжения на юге РФ займёт до трёх дней
Полное восстановление электроснабжения в южных регионах России займёт до трёх дней. Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак.
"Надеемся, что совместными усилиями энергетиков с помощью региональных властей в течение двух-трёх дней нам удастся полностью ликвидировать перерывы в электроснабжении", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, накануне на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. В частности, проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
ТАСС / Сергей Мальгавко