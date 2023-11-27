Стали известны загадочные результаты осмотра тел погибших во время мегашторма на Кубани
SHOT: Мужчины, чьи тела были обнаружены на Кубани, могли умереть ещё до шторма
Мужчины, тела которых были найдены на побережье в Сочи и Новороссийске, могли умереть ещё до начала мегашторма. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, давность смерти мужчины, найденного на набережной Сочи, предположительно, два-три дня, а обнаруженного в Новороссийске — семь дней. В настоящее время проводятся дополнительные экспертизы, устанавливаются время и точные причины их смерти.
Ранее Лайф также сообщал об утонувшем жителе Крыма, который пошёл посмотреть волны, и моряке, получившем смертельную травму таза в результате сильного шторма.
Напомним, накануне на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века". В аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных стали жертвами затопления. В Керченском проливе из-за мегашторма столкнулись три корабля. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света из-за неблагоприятных погодных условий на юге России. Проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
ТАСС / Сергей Мальгавко