В Севастополе после мегашторма на берег выбросило мину

На одном из пляжей Севастополя после шторма на берег выбросило мину. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

По данным ведомства, подозрительный предмет обнаружил местный житель, который сразу же сообщил о нём в правоохранительные органы. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что снаряд является учебным и никакой опасности для окружающих не представляет. Находку уже передали военным.