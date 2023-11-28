В Севастополе после мегашторма на берег выбросило мину
Росгвардия: В Севастополе после шторма на берег выбросило учебную мину
Мина, выброшенная на берег после шторма в Севастополе. © VK / Росгвардия Крыма и города Севастополя
На одном из пляжей Севастополя после шторма на берег выбросило мину. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
По данным ведомства, подозрительный предмет обнаружил местный житель, который сразу же сообщил о нём в правоохранительные органы. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что снаряд является учебным и никакой опасности для окружающих не представляет. Находку уже передали военным.
"Боеприпас передан специалистам Черноморского флота ВМФ России", — говорится в сообщении.
Выброшенный на берег после мегашторма снаряд. © VK / Росгвардия Крыма и города Севастополя
Напомним, в воскресенье, 26 ноября, на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань, есть информация о жертвах. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. В частности, проблемы с энергоснабжением возникли в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян.