Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева

В Подольском районе Киева прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Взрывы слышны в Подольском районе столицы", — написал Кличко в телеграм-канале.

Ранее о взрывах также сообщили украинские СМИ. Кроме того, несколько взрывов прозвучало в Киевской области. Там объявлена воздушная тревога.