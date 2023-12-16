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15 декабря, 23:25

Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева

В Подольском районе Киева прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Взрывы слышны в Подольском районе столицы", — написал Кличко в телеграм-канале.

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Ранее о взрывах также сообщили украинские СМИ. Кроме того, несколько взрывов прозвучало в Киевской области. Там объявлена воздушная тревога.

А накануне, 14 декабря, сообщалось о взрывах в районе киевского аэропорта Жуляны. В городе была объявлена воздушная тревога.

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t.me / ДСНС України

Артур Лапсаков
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