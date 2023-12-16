Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева
В Подольском районе Киева прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Взрывы слышны в Подольском районе столицы", — написал Кличко в телеграм-канале.
Ранее о взрывах также сообщили украинские СМИ. Кроме того, несколько взрывов прозвучало в Киевской области. Там объявлена воздушная тревога.
А накануне, 14 декабря, сообщалось о взрывах в районе киевского аэропорта Жуляны. В городе была объявлена воздушная тревога.
t.me / ДСНС України