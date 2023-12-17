В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ отказались пускать в бомбоубежище
В украинском Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище, когда в городе началась воздушная тревога. Об этом сообщает издание "Украинская правда".
"В Николаеве участники акции "Деньги на ВСУ" не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги", — сообщили журналисты, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Как отмечается в материалах, на акцию пришли порядка 30 человек, а в какой-то момент в городе раздалась тревога. Тогда правоохранители посоветовали людям разойтись по домам или пройти в бомбоубежище в горсовете. Митингующие попытались туда попасть, но не смогли — здание было закрыто, а охранники не реагировали.
"Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревогу уже отбили, и снова закрыл дверь. Как-то прокомментировать то, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался", — говорится в статье.
Кстати, в середине лета Лайф рассказывал, что треть бомбоубежищ в Киеве оказались непригодны. По этой причине укрытия были сняты с учёта, а украинских бизнесменов призвали пожертвовать своими частными подземными владениями — паркингами и хозяйственными помещениями. Из-за состояния "пунктов несокрушимости" Зеленский тогда даже уволил глав четырёх районов украинской столицы.
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