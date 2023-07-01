Зеленский уволил глав четырёх районов Киева из-за состояния бомбоубежищ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав четырёх районов Киева. Об этом сообщается на сайте лидера Незалежной. Это произошло на фоне скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ.

Так, с постов сняты руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева — Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский.