Зеленский уволил глав четырёх районов Киева из-за состояния бомбоубежищ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав четырёх районов Киева. Об этом сообщается на сайте лидера Незалежной. Это произошло на фоне скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ.
Так, с постов сняты руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева — Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский.
Кроме того, уволены руководители ещё трёх местных администраций — главы Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций. Решение обусловлено тем, что работа по подготовке бомбоубежищ в этих районах признана неудовлетворительной.
А вот добиться увольнения мэра Киева Виталия Кличко лидеру Незалежной пока не удалось. Правительство Украины согласилось объявить выговор попавшему в немилость Зеленского градоначальнику. Но украинские СМИ уверены, что Офис президента Украины жаждал снять с должности Виталия Кличко, используя скандал из-за состояний бомбоубежищ. Сам Кличко недавно записал обращение с резкой критикой властей из-за данной ситуации.
T.me / V_Zelenskiy_official