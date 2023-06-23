Зеленский пообещал на Украине кадровые решения из-за непригодных бомбоубежищ

Скандал вокруг бомбоубежищ на Украине набирает обороты. По итогу заседания Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) выяснились, как выразился президент Незалежной Владимир Зеленский, "неутешительные" данные. Так, четвёртая часть бомбоубежищ в стране и третья часть в Киеве на сегодняшний день непригодны к использованию. В связи с этим Зеленский анонсировал кадровые решения по этому поводу.