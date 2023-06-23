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23 июня, 14:37

Зеленский пообещал на Украине кадровые решения из-за непригодных бомбоубежищ

Скандал вокруг бомбоубежищ на Украине набирает обороты. По итогу заседания Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) выяснились, как выразился президент Незалежной Владимир Зеленский, "неутешительные" данные. Так, четвёртая часть бомбоубежищ в стране и третья часть в Киеве на сегодняшний день непригодны к использованию. В связи с этим Зеленский анонсировал кадровые решения по этому поводу.

"Результаты неутешительные почти во всей стране. Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, у которых есть значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут", — написал он в телеграм-канале.

МВД Украины сообщило о непригодности бомбоубежищ после проверки

МВД Украины сообщило о непригодности бомбоубежищ после проверки

Ранее жители Киева пожаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник ответил, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других. По делу о закрытых бомбоубежищах задержано четыре человека, уголовное дело возбуждено по статье "Служебная халатность".

Обложка ©

Getty Images / Filip Singer

Наталья Исакова
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