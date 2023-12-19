Жители трёх городов Украины сообщают о взрывах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Кировоградской области
В ряде регионов Украины прогремели взрывы. О громких хлопках заявляют жители Одессы и соседнего Черноморска. В настоящий момент в Одесской области звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Политика страны".
Помимо того, взрывы были слышны и в городе Кропивницком Кировоградской области. Воздушная тревога там не объявлялась. Причины журналисты не приводят.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове. После этого в области объявили воздушную тревогу, она звучала полчаса.
Обложка ©
ТАСС / Александр Река