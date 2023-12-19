Жители трёх городов Украины сообщают о взрывах

В ряде регионов Украины прогремели взрывы. О громких хлопках заявляют жители Одессы и соседнего Черноморска. В настоящий момент в Одесской области звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Политика страны".

Помимо того, взрывы были слышны и в городе Кропивницком Кировоградской области. Воздушная тревога там не объявлялась. Причины журналисты не приводят.