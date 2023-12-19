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19 декабря, 17:50

Жители трёх городов Украины сообщают о взрывах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Кировоградской области

В ряде регионов Украины прогремели взрывы. О громких хлопках заявляют жители Одессы и соседнего Черноморска. В настоящий момент в Одесской области звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Политика страны".

Помимо того, взрывы были слышны и в городе Кропивницком Кировоградской области. Воздушная тревога там не объявлялась. Причины журналисты не приводят.

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове. После этого в области объявили воздушную тревогу, она звучала полчаса.

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ТАСС / Александр Река

Александра Мышляева
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