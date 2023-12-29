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29 декабря, 07:36

Взрывы прогремели во Львове и Тернопольской области Украины

В Тернопольской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

О новых взрывах, которые прогремели во Львове и на западе Незалежной, также рассказал в своём телеграм-канале мэр города Андрей Садовой.

В Киеве после взрывов горят складские помещения
В Киеве после взрывов горят складские помещения

Воздушная тревога в настоящее время объявлена на территории всей Незалежной. До этого стало известно о взрывах в подконтрольных Киеву Харькове и Львове. Во втором в результате ЧП есть возгорание на объекте инфраструктуры, сообщал мэр Андрей Садовой. Кроме того, серии взрывов были слышны в Одессе, Днепре (бывший Днепропетровск), украинском Запорожье и в Хмельницкой области.

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ТАСС / Александр Река

Ян Поланин
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