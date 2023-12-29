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29 декабря, 06:39

В Киеве после взрывов горят складские помещения

Мэр Кличко: В Киеве прогремела серия взрывов

В результате взрывов в Киеве загорелись складские помещения в одном из районов украинской столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В Подольском районе пылают складские помещения", — написал он в своём телеграм-канале, отметив, что на месте пожара работают сотрудники экстренных служб.

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Воздушная тревога в настоящее время объявлена на территории всей Незалежной. До этого стало известно о взрывах в подконтрольных Киеву Харькове и Львове. Во втором в результате ЧП есть возгорание на объекте инфраструктуры, сообщал мэр Андрей Садовой. Кроме того, серии взрывов были слышны в Одессе, Днепре (бывший Днепропетровск), украинском Запорожье и в Хмельницкой области.

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t.me / Реальний Київ | Украина

Николь Вербер
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