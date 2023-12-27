Удары российских тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" почти ничего не оставляют от целей противника. Об этом пишет обозреватель Питер Сучиу в своей статье для The National Interest.

"Помимо того что взрывная волна убивает всех, кто находится в радиусе поражения, тепло от взрыва снаряда может нанести значительный ущерб строениям и транспортным средствам, воспламеняя горюче-смазочные материалы, а также приводя в действие любые боеприпасы. Многие цели, по сути, стираются в порошок", — указано в материале.

По словам журналиста, оружие используется в зоне боевых действий на Украине, чтобы поразить укрытия противника. Мощное оружие было создано в 2001 году на основе ТОС-1 "Буратино". "Солнцепёк" применяется для поражения лёгкой бронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.

"Солнцепёк" имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, после этого получившееся облако детонирует, создавая взрыв с мощной волной.