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Опубликовано 27 декабря 2023, 08:52
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В США пришли в ужас из-за российского оружия

NI: Российские огнемётные системы "Солнцепёк" ничего не оставляют от противника

Удары российских тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" почти ничего не оставляют от целей противника. Об этом пишет обозреватель Питер Сучиу в своей статье для The National Interest.

"Помимо того что взрывная волна убивает всех, кто находится в радиусе поражения, тепло от взрыва снаряда может нанести значительный ущерб строениям и транспортным средствам, воспламеняя горюче-смазочные материалы, а также приводя в действие любые боеприпасы. Многие цели, по сути, стираются в порошок", указано в материале.

По словам журналиста, оружие используется в зоне боевых действий на Украине, чтобы поразить укрытия противника. Мощное оружие было создано в 2001 году на основе ТОС-1 "Буратино". "Солнцепёк" применяется для поражения лёгкой бронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.

"Солнцепёк" имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, после этого получившееся облако детонирует, создавая взрыв с мощной волной.

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А ранее Лайф писал, что в ВСУ пожаловались на беспилотные летательные аппараты Российской армии. По словам украинского офицера Василия Самовара, из-за оснащения тепловизорами дроны становятся смертельным оружием даже ночью. Кроме того, новые российские БПЛА с другими частотами сведут на нет работу средств радиоэлектронной борьбы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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