Штурм последнего здания в Марьинке оказался самым сложным за всё время освобождения города. Об этом сообщил командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин.

По его словам, противник серьёзно укрепился в Марьинке, тогда как российским бойцам приходилось штурмовать позиции врага буквально на "его плечах". Последнее здание Марьинки штурмовали под залп "Солнцепёка", поделился герой.

"Нужно было делать рывок, и мы накатились, как в тире у противника. Мы заблаговременно разработали операцию по захвату крайнего дома, выявили огневые средства, нанесли огневое поражение авиацией, артиллерией, "Солнцепёками", дронами-камикадзе, и под залп "Солнцепёка" мы побежали на штурм последнего здания. Выполнили задачу, и в 15 часов 15 минут я доложил командиру бригады, что Марьинка перешла под полный контроль 5-й бригады, и водрузили флаг на последнем доме", — вспомнил Трошин в эфире телеканала "Россия-1".