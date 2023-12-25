Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о том, что российские военные полностью освободили город Марьинку в Донецкой Народной Республике.

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении города Марьинки в ДНР. Видео © LIFE

"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Юг" сегодня полностью освободили населённый пункт Марьинка", — сказал Шойгу в ходе беседы с главой государства.

По словам министра, ВС РФ существенно отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка после взятия Марьинки. Освобождение города снижает возможности противника в обороне, а российским войскам даёт дополнительные возможности на этом направлении, подчеркнул Шойгу.

Президент попросил главу МО РФ передать слова благодарности военным, принимавшим участие в освобождении Марьинки.

"Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали в разное время и на разных этапах", — отметил Путин.