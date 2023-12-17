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17 декабря, 09:46

"Позаботьтесь о моей матери": На стене дома в Марьинке нашли предсмертное послание русского солдата

В Марьинке нашли предсмертное письмо бойца СВО с просьбой позаботиться о семье

<p>Последнее письмо Романа Рудакова, найденное на кирпиче в Марьинке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/50240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Последнее письмо Романа Рудакова, найденное на кирпиче в Марьинке. Обложка © t.me / Mash

В освобождённом городе Марьинка в ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение и готовясь к последней схватке с врагом. Фотографию трагической находки показал Mash.

Послание Романа Рудакова на стене дома в Марьинке. Фото © t.me / gazetamolot

Послание Романа Рудакова на стене дома в Марьинке. Фото © t.me / gazetamolot

"Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск", — такова была последняя воля погибшего бойца ВС РФ.

Роман закончил срочную службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации летом прошлого года, после чего был мобилизован. В военкомате своего родного города — Батайска — он даже снялся для сюжета местного телеканала, где сказал, что Родину нужно защищать, чтобы враг не оказался у порога наших домов, и отправился в зону СВО.

Роман Рудаков — о защите Родины. Видео © t.me / Mash

С тех пор как отправился защищать интересы России, молодой человек бился за Марьинку в ДНР. Когда Российской армии удалось выбить ВСУ из города, наступила пора зачищать территорию. В одном из подвалов нашли девять тел наших бойцов. Среди них был и Роман. Кирпич с письмом был рядом, в одной из стен. Согласно предварительной версии, штурмгруппа, в составе которой служил Рудаков, попала в засаду и была окружена, но бойцы отказались сдаваться на милость врага и бились до конца.

Кирпич с последним посланием героически павшего солдата забрали из Марьинки, его передадут в музей Ростова. А страница Романа в социальных сетях полнится новыми комментариями. Люди восхищены самоотверженностью молодого человека, пишут, что гордятся им, и говорят спасибо.

ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи под Херсоном, есть погибшие и раненые

ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи под Херсоном, есть погибшие и раненые

Ранее Лайф писал о том, что боец ВСУ сдался в плен по совету брата и воссоединился с семьёй в России. Он рассказал, что ещё в августе получил повестку, находясь в Краматорске. После тренировок его отправили на передовую в Запорожской области. По словам Гринченко, желание перейти на сторону России возникло у него с самого начала, а реализация задуманного была лишь делом времени.

Юрий Лысенко
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