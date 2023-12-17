В освобождённом городе Марьинка в ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил записанным на кирпиче в одном из домов, по-видимому, попав в окружение и готовясь к последней схватке с врагом. Фотографию трагической находки показал Mash.

Послание Романа Рудакова на стене дома в Марьинке. Фото © t.me / gazetamolot

"Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск", — такова была последняя воля погибшего бойца ВС РФ.

Роман закончил срочную службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации летом прошлого года, после чего был мобилизован. В военкомате своего родного города — Батайска — он даже снялся для сюжета местного телеканала, где сказал, что Родину нужно защищать, чтобы враг не оказался у порога наших домов, и отправился в зону СВО.

Роман Рудаков — о защите Родины. Видео © t.me / Mash

С тех пор как отправился защищать интересы России, молодой человек бился за Марьинку в ДНР. Когда Российской армии удалось выбить ВСУ из города, наступила пора зачищать территорию. В одном из подвалов нашли девять тел наших бойцов. Среди них был и Роман. Кирпич с письмом был рядом, в одной из стен. Согласно предварительной версии, штурмгруппа, в составе которой служил Рудаков, попала в засаду и была окружена, но бойцы отказались сдаваться на милость врага и бились до конца.

Кирпич с последним посланием героически павшего солдата забрали из Марьинки, его передадут в музей Ростова. А страница Романа в социальных сетях полнится новыми комментариями. Люди восхищены самоотверженностью молодого человека, пишут, что гордятся им, и говорят спасибо.