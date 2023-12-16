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16 декабря, 14:12

ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи под Херсоном, есть погибшие и раненые

Сальдо: ВСУ из HIMARS атаковали пункт гумпомощи под Херсоном, двое погибли

<p>Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SALDO_VGA/1593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Сальдо</a></p>

Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в посёлке Новая Маячка Херсонской области, два человека погибли, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев решился на это, потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки.

Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

"Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "Хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

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Ранее сегодня украинская армия обстреляла посёлок под Курском. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Дарья Нарыкова
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