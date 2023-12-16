ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи под Херсоном, есть погибшие и раненые

ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в посёлке Новая Маячка Херсонской области, два человека погибли, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев решился на это, потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки.

Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

"Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "Хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.

Место обстрела в посёлке Новая Маячка Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо