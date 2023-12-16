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Украинская армия обстреляла посёлок под Курском, повреждён один автомобиль

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области

16 декабря, 11:00
<p>ВСУ обстреляли посёлок под Курском. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

ВСУ обстреляли посёлок под Курском. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Украинские военнослужащие нанесли удар по посёлку Краснооктябрьскому в Глушковском районе Курской области, никто не пострадал, повреждён один автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Посёлок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждён один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь", — уточнил он в телеграм-канале.

Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Также губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. На связь с российскими военными они вышли через специальную частоту 149.200 "Волга".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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