Украинский снаряд ранил человека и убил 12 коров в белгородском посёлке

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали посёлок Красное в Белгородской области, ранив человека и убив 12 коров. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ферма с коровами, попавшая под обстрел ВСУ, в посёлке Красное в Белгородской области. Видео © Telegram / Mash

"Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Осколками взрывного устройства повреждены "газель" и экскаватор", — написал он в телеграм-канале, отметив, что пострадавшего доставили в больницу.

Гладков уточнил, что под миномётный обстрел попала и животноводческая ферма, где находился скот. По его словам, осколками снарядов посекло крышу и сенохранилище. На месте сейчас работают оперативные службы.