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16 декабря, 13:10

Украинский снаряд ранил человека и убил 12 коров в белгородском посёлке

Гладков: ВСУ атаковали белгородский посёлок Красное, ранив человека и убив коров

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали посёлок Красное в Белгородской области, ранив человека и убив 12 коров. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ферма с коровами, попавшая под обстрел ВСУ, в посёлке Красное в Белгородской области. Видео © Telegram / Mash

"Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Осколками взрывного устройства повреждены "газель" и экскаватор", — написал он в телеграм-канале, отметив, что пострадавшего доставили в больницу.

Гладков уточнил, что под миномётный обстрел попала и животноводческая ферма, где находился скот. По его словам, осколками снарядов посекло крышу и сенохранилище. На месте сейчас работают оперативные службы.

Замглавы района Белгородской области, который был в подорвавшейся на мине машине, умер в больнице

Замглавы района Белгородской области, который был в подорвавшейся на мине машине, умер в больнице

Ранее Лайф писал, что под удар попало село Новая Таволжанка в Белгородской области. Там в 600 метрах от населённого пункта упали девять снарядов ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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