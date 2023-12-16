Замглавы района Белгородской области, который был в подорвавшейся на мине машине, умер в больнице Гладков: Замглавы района Белгородской области умер после подрыва машины на мине 16 декабря, 06:40 Замглавы района Белгородской области умер после подрыва машины на мине 13 декабря. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / Бизнес Online

В больнице в Белгородской области скончался один из трёх пострадавших, которые были в машине, подорвавшейся на мине вблизи хутора Высокий. Трагической новостью поделился глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно", — уточнил он в телеграм-канале.

Скончавшийся Игорь Бородаенко занимал пост замглавы Краснояружского района. После подрыва автомобиля он сразу был доставлен в клинику в тяжёлом состоянии с ранениями конечностей. Двое других пострадавших сейчас продолжают лечение в госпитале.

Одна из них — глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, уточнял Гладков. У неё перелом стопы и ранение головы, пациентку уже прооперировали. Третий пострадавший — водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями груди и живота.

Авторы Татьяна Миссуми