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13 декабря, 12:05

Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, в результате пострадало три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины — частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу Белгорода. Ещё один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение", — написал губернатор в телеграм-канале.

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А ранее в Белгородской области средства РЭБ посадили беспилотник с миной ТМ-62. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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