Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, в результате пострадало три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины — частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу Белгорода. Ещё один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение", — написал губернатор в телеграм-канале.