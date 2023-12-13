Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области
Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, в результате пострадало три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"У одного мужчины — частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу Белгорода. Ещё один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение", — написал губернатор в телеграм-канале.
А ранее в Белгородской области средства РЭБ посадили беспилотник с миной ТМ-62. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл.
Shutterstock