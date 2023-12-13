Врачи борются за жизнь раненного при подрыве машины на мине под Белгородом, ему оторвало ногу

Один из пострадавших в результате подрыва автомобиля на мине в Краснояружском районе под Белгородом находится в тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, состояние остальных двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

"У мужчины очень тяжёлое состояние — травматическая ампутация конечности. Он находится в областной больнице, в операционной. Пострадавшая женщина в настоящее время находится в городской больнице № 2, состояние средней тяжести (ушибы и сотрясение головного мозга)", — сказал Иконников.

Он отметил, что третий пострадавший также находится в состоянии средней степени тяжести. По словам министра, врачи диагностировали у больного сотрясение головного мозга и ушибы. Сейчас его транспортируют на госпитализацию в городскую больницу № 2, заключил Иконников.