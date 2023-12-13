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Регион
Опубликовано 13 декабря 2023, 17:51
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Врачи борются за жизнь раненного при подрыве машины на мине под Белгородом, ему оторвало ногу

Один из раненых в тяжёлом состоянии после подрыва машины на мине под Белгородом

Один из пострадавших в результате подрыва автомобиля на мине в Краснояружском районе под Белгородом находится в тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, состояние остальных двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

"У мужчины очень тяжёлое состояние — травматическая ампутация конечности. Он находится в областной больнице, в операционной. Пострадавшая женщина в настоящее время находится в городской больнице № 2, состояние средней тяжести (ушибы и сотрясение головного мозга)", — сказал Иконников.

Он отметил, что третий пострадавший также находится в состоянии средней степени тяжести. По словам министра, врачи диагностировали у больного сотрясение головного мозга и ушибы. Сейчас его транспортируют на госпитализацию в городскую больницу № 2, заключил Иконников.

В Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной
В Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной

Напомним, ранее сегодня автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, в результате чего пострадало три человека.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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